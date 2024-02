Erice, la corsa di motocross e la caduta: soccorso dai carabinieri

Trasportato in ospedale

ERICE (TRAPANI)- Una corsa in motocross per le strade sterrate della montagna di Erice, che è finita male per il conducente rovinosamente finito a terra tra gli alberi, rimanendo incapace di rialzarsi. A salvarlo i carabinieri di Erice che mentre erano impegnati in un normale servizio perlustrativo, intorno alle 10.30 in contrada strada Sant’Anna hanno notato la moto da cross a terra senza il conducente.

Cercando intorno, hanno sentito le urla di un uomo che tra gli alberi non riusciva ad alzarsi. I militari hanno subito prestato soccorso e l’uomo è stato così recuperato con l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. È stato quindi trasferito in ospedale. Per lui qualche frattura è tanto spavento.