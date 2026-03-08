AGRIGENTO – Ad Agrigento l’erosione costiera sulla spiaggia di San Leone continua ad avanzare. “Sta sparendo una nuova porzione di duna e il mare si appresta ad inghiottire anche il boschetto del viale delle Dune”. Lo denuncia l’associazione Mareamico, che ricorda di seguire “da anni questa lenta agonia della più importante spiaggia agrigentina”.
“Sappiamo – aggiunge – che il Comune di Agrigento, la Regione siciliana e il Ministero dell’ambiente hanno promesso interventi per contrastare l’avanzamento del mare, ma purtroppo tardano ad arrivare”.