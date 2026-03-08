 Agrigento, rischio erosione per la spiaggia di San Leone: appello
L’erosione avanza a San Leone, appello per salvare la spiaggia

AGRIGENTO
di
AGRIGENTO – Ad Agrigento l’erosione costiera sulla spiaggia di San Leone continua ad avanzare. “Sta sparendo una nuova porzione di duna e il mare si appresta ad inghiottire anche il boschetto del viale delle Dune”. Lo denuncia l’associazione Mareamico, che ricorda di seguire “da anni questa lenta agonia della più importante spiaggia agrigentina”.

“Sappiamo – aggiunge – che il Comune di Agrigento, la Regione siciliana e il Ministero dell’ambiente hanno promesso interventi per contrastare l’avanzamento del mare, ma purtroppo tardano ad arrivare”.

Si parla di:

