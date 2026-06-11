 Escalation criminale, il prefetto: "Le istituzioni sono presenti"
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Escalation criminale a Palermo, il prefetto: “Le istituzioni sono presenti”

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Ha presieduto un comitato per l'ordine e la sicurezza convocato d'urgenza
L'EMERGENZA
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PALERMO – È terminato a Palermo il comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Massimo Mariani convocato d’urgenza dopo l’ennesimo attentato subito nella notte dalla concessionaria Sicily by Car.

Le forze dell’ordine ed esponenti istituzionali si sono riuniti per fare il punto sulla emergenza criminalità in città. Nel corso dell’incontro si è discusso anche dell’operazione contro la criminalità coordinata dalla procura ed eseguita da polizia e carabinieri nelle prime ore della mattinata. Il blitz ha portato a 8 fermi.

“È stata una riunione utile per registrare e verificare le misure già in atto – spiega il prefetto Mariani -, il lavoro da fare è tanto, ma le istituzioni sono presenti e lavorano incessantemente”.

Quello di oggi è stato anche un appuntamento propedeutico al comitato in programma lunedì quando è prevista la presenza del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

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