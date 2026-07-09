Sono proseguite per tutta la notte e continuano anche oggi, giovedì 9 luglio, le ricerche di un uomo scomparso in mare a Gela dopo essere uscito in canoa. Del bagnante non si hanno più notizie da ieri.
Le operazioni di soccorso coinvolgono la Capitaneria di porto, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nel tentativo di individuare il disperso.
Esce in mare e scompare, ritrovata la canoa
Secondo le prime informazioni, l’uomo si era allontanato dalla costa a bordo di una canoa senza fare più ritorno.
L’imbarcazione è stata successivamente ritrovata a riva, ma del suo occupante, al momento, non è stata trovata alcuna traccia.
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