Dell'uomo non c'è traccia da mercoledì 8 luglio

Sono proseguite per tutta la notte e continuano anche oggi, giovedì 9 luglio, le ricerche di un uomo scomparso in mare a Gela dopo essere uscito in canoa. Del bagnante non si hanno più notizie da ieri.

Le operazioni di soccorso coinvolgono la Capitaneria di porto, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nel tentativo di individuare il disperso.

Esce in mare e scompare, ritrovata la canoa

Secondo le prime informazioni, l’uomo si era allontanato dalla costa a bordo di una canoa senza fare più ritorno.

L’imbarcazione è stata successivamente ritrovata a riva, ma del suo occupante, al momento, non è stata trovata alcuna traccia.

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