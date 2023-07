Superato il limite di età, esclusi dai carabinieri: riammessi dal Tar

In 40 hanno aderito al ricorso proposto da alcuni avvocati

1' DI LETTURA

PALERMO – Avevano superato il limite d’età e non avevano potuto presentare domanda di partecipazione al concorso per 3763 allievi carabinieri.

In 40, tra cui alcuni siciliani, hanno aderito al ricorso proposto dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo. I giudici del Tar hanno accolto e ammesso i ricorrenti al concorso.

“Riteniamo che l’ulteriore abbassamento del limite d’età previsto dall’ultima riforma, da 26 a 24 anni non compiuti – spiegano gli avvocati – violi la legittimità costituzionale. Per tale ragione abbiamo lanciato un ricorso collettivo per permettere a tutti coloro che avevano superato il nuovo limite di essere ammessi alla partecipazione del concorso. Siamo lieti che i giudici abbiano accolto le nostre tesi e permesso ai ragazzi di prendere parte alla selezione”.

Lo studio legale aveva avanzato un’istanza di decreto monocratico per fare ammettere i ricorrenti allo svolgimento delle prove che erano calendarizzate fino al 28 giugno. Il Tar con un decreto monocratico aveva in un primo momento respinto la richiesta di ammissione alle prove e aveva fissato la Camera di consiglio per lo scorso 5 luglio, quindi ben oltre la data delle prove.

“Dopo aver contestato le decisioni del giudice e motivato le nostre ragioni – spiegano i legali – il Tar ha cambiato il proprio orientamento e disposto l’ammissione dei ricorrenti e dunque l’indizione di una prova suppletiva che l’amministrazione ora è tenuta a organizzare”.