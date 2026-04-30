 Escursionista aggredita a Monte Gallo, salvata dal Soccorso Alpino
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Aggredita da branco a Monte Gallo, salvata dal Soccorso Alpino

aggredita da branco
Aveva profonde ferite provocate dai morsi
PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – Una escursionista svizzera di 51 anni è stata aggredita da cinque cani in cima a Monte Gallo (Palermo) ed è stata salvata dal Soccorso Alpino e dell’Aeronautica Militare. Ad attivare i soccorsi è stata una chiamata alla centrale operativa 118 Palermo – Trapani.

Immediatamente da Palermo sono partite due squadre di tecnici del Soccorso Alpino ed è stato richiesto il supporto dell’elicottero dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza presso l’aeroporto di Trapani-Birgi, per la rapida evacuazione della donna ferita.

La 51enne aveva profonde ferite provocate dai morsi in tutto il corpo, con in corso una emorragia. Dopo il salvataggio, è stata trasferita all’ospedale Ingrassia di Palermo.

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