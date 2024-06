Esperienze polisensoriali: gelati artigianali e cene in riva al mare

L’inizio dell’estate si avvicina e porta con sé sole, buonumore e tanta voglia di rilassarsi. Lunghe passeggiate in riva al mare, pranzi, cene e aperitivi al tramonto sono alcune tra le attività più apprezzate durante la bella stagione. Ma come rinfrescarsi nelle ore più calde? Un buon gelato artigianale è la soluzione migliore; soprattutto se gustato in una location suggestiva, permette di vivere un’esperienza polisensoriale unica e indimenticabile. Le cene in riva al mare, accompagnate da un delizioso cocktail ghiacciato, invece, sono l’ideale per chi preferisce concludere la serata con una nota di romanticismo.

Dove gustare il miglior gelato artigianale a Mondello

Mondello è il borgo marinaro più amato dai palermitani e dai turisti per la sua ampia spiaggia e per le sue acque cristalline. Proprio qui, in Viale Regina Elena 1/2, sorge Le Lunette, gelateria e bistrot che dal 1994 fa dell’arte del gelato il proprio core business.

All’interno del suo laboratorio, produce quotidianamente un gelato artigianale con ingredienti di prima scelta e con una lavorazione d’altri tempi. Tra le materie prime di produzione locale troviamo i pistacchi, le mandorle e gli agrumi.

Un gusto di gelato innovativo è “Il Siciliano”, un variegato alla mandorla con sciroppo al mandarino e croccante al pistacchio: un omaggio alla nostra terra ideato dalla collaborazione con Elenka.

Le Lunette va incontro alle esigenze dei clienti: propone, infatti, gelati senza glutine, lattosio e privi di zuccheri per chi soffre di intolleranze alimentari.

Le Lunette: aperitivi, pranzi e cene vista mare

Le Lunette è anche la location ideale dove trascorrere una serata all’insegna del buon cibo. Hamburger, pasta, bruschette, insalate e panini sono soltanto alcune delle deliziose pietanze, tra le quali è possibile scegliere. Il tutto, accompagnato da un rinfrescante cocktail ghiacciato e da un panorama mozzafiato.

Le Lunette, inoltre, propone gustosi dessert, come waffle, crepes e pancakes, farciti con creme spalmabili o gelato: una vera goduria per il palato!

Le Lunette: i servizi e l’impegno per l’ecosostenibilità

Da anni, Le Lunette si dedica al tema della sostenibilità. L’azienda preleva l’acqua dal purificatore e offre la possibilità ai clienti di riempire le proprie borracce presso la refill station in loco. Il consumo della plastica è ridotto e si predilige l’utilizzo di bottiglie in vetro.

Il valore aggiunto dell’azienda è dato dalla qualità dei prodotti, dalla location suggestiva e dal servizio domicilio: il bistrot è presente su Glovo, dove è possibile ordinare le proprie pietanze preferite, comodamente da casa.

Concediti un’estate dai gusti autentici presso Le Lunette a Mondello: dove ogni boccone è un viaggio nel gusto e ogni tramonto un’emozione da ricordare.