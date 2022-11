Esplosione biscottificio a Palermo, aperta indagine

Tre operai sono ricoverati con diverse ustioni. Uno di loro è in gravi condizioni

PALERMO – Sono ricoverati in ospedale con diverse ustione tre dei cinque operai rimasti feriti ieri nell’esplosione nel biscottificio Frolsi in via Calcante a Palermo. I cinque operai di due ditte esterne, una specializzata nell’istallazione di forni e una seconda che realizza impianti elettrici, stavano collaudando alcuni impianti.

Sull’ incidente sul lavoro è stata aperta un’indagine dalla procura condotta dalla polizia, dai tecnici dello Spresal dell’Asp, il servizio che si occupa di sicurezza sul lavoro e dai funzionari dei vigili del fuoco. Gli operai di 35, 34 e 22 anni – sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati al Civico in codice rosso. Altri due, di 38 e 27 anni, hanno riportato lesioni più lievi e sono andati a Villa Sofia con le loro auto senza attendere l’arrivo delle ambulanze. Il più grave dei cinque, trasferito nel reparto di Chirurgia plastica, ha riportato ustioni al volto. Altri due operai sono ricoverati al Civico con alcune ustioni alle mani e al torace. Fino a tarda notte hanno lavorato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la fabbrica.