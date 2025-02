Esplosione a Catania, Rete gas: “Al lavoro per il ripristino delle utenze”

L'annuncio da parte dell'azienda

CATANIA – Da domani le squadre di Catania rete gas, coadiuvate dal personale proveniente da ditte esterne, saranno al lavoro per provvedere, nei giorni seguenti, al ripristino del servizio di gas metano nei quartieri di Trappeto Sud e San Nullo.

“Vaste zone con migliaia di utenti – afferma il presidente dell’azienda, Gianfranco Todaro – di volta in volta informeremo la cittadinanza sulle vie interessate dai lavori attraverso la stampa, che desideriamo ringraziare per il grande aiuto che ci stanno dando in tal senso, e il sito della nostra azienda”.