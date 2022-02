Esuberi Pfizer, Sammartino e Sudano: “Orlando lo sa?”

Il comunicato della senatrice insieme al deputato regionale della Lega

“Quali iniziative sta adottando il ministro Orlando per prevenire i licenziamenti dello stabilimento Pfizer di Catania? Sono a rischio non solo 130 posti di lavoro ma la sopravvivenza di decine di famiglie. Come Lega siamo sempre stati contrari a questo tipo di politiche aziendali e riteniamo fondamentale la tutela di tutti questi lavoratori, soprattutto in un territorio già depresso economicamente e ulteriormente gravato dalla crisi socioeconomica attuale. Occorre assolutamente che il Ministero del Lavoro convochi un tavolo coinvolgendo il governo regionale siciliano, le associazioni di categoria e il Comune di Catania per fare il punto sulla situazione e valutare un’opportuna supervisione della vicenda. Il ministro Giorgetti sta già seguendo con attenzione questo dossier ed è pronto a intervenire in caso di necessità”. Lo dichiara in una nota la senatrice Valeria Sudano della Lega, insieme al deputato regionale Luca Sammartino.