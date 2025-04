Etna, finita l’attività stromboliana dal cratere Sud-Est

In calo il tremore vulcanico

CATANIA – Si è conclusa nelle prime ore di mercoledì 23 aprile, intorno alle 5 del mattino, l’attività stromboliana che aveva interessato il cratere di Sud-Est dell’Etna a partire da martedì 22. Lo rende noto l’INGV, Osservatorio Etneo di Catania.

Anche il trabocco lavico presente sul versante sud-orientale non è più alimentato ed è in fase di raffreddamento. L’attività del vulcano era stata ben visibile anche da lontano grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche della serata precedente.

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico aveva raggiunto il suo picco alle 21:40 di ieri, completando la fase di risalita. Successivamente, ha iniziato una marcata tendenza al decremento, sebbene i valori si siano mantenuti su un livello alto fino alle 03:50 di oggi. Alle 05:10, l’ampiezza del tremore è tornata su valori bassi, dove attualmente permane.

Allerta per il volo declassata

Di conseguenza, il bollettino di avviso per il volo (Vona) emesso dall’INGV è stato abbassato da arancione a giallo. L’aeroporto di Catania Vincenzo Bellini è rimasto operativo e non ha subito alcuna ripercussione a causa dell’attività vulcanica. La situazione è costantemente monitorata dall’INGV-OE per eventuali nuove variazioni.