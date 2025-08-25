 Etna, intensa attività e cenere
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Etna, intensa attività stromboliana. Traffico aereo: avviso di allerta

L'attuale fase eruttiva del vulcano non impatta sulla piena operatività dell'aeroporto
MONITORAGGIO INGV
di
1 min di lettura

CATANIA- Un’intensa attività stromboliana è presente ai crateri sommitali dell’Etna con una forte emissione di cenere vulcanica, la cui altezza non è al momento stimabile. Lo riferisce l’agenzia Ansa (foto d’archivio).

E’ quanto emerge dal monitoraggio, visivo e termico, eseguito da esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania e che hanno emesso un avviso per il traffico aereo di massima allerta, ovvero un Vona (Volcano observatory notice for aviation) di colore rosso.

L’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa non impatta sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI