Etna, soccorso un biker infortunatosi a causa di una caduta

Brutta avventura per un 53enne di Trecastagni

1' DI LETTURA

CATANIA – Allertati dalla Centrale Operativa del 118, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un biker di 53 anni di Trecastagni, infortunatosi a causa di una caduta, mentre percorreva insieme ad un amico la Pista Altomontana, nei pressi della Casermetta Pitarrone, sul versante nord dell’Etna.

Grazie all’ausilio dei mezzi fuoristrada, le squadre di soccorso, insieme ad uno dei sanitari dell’ambulanza 118 intervenuta, hanno rapidamente raggiunto l’infortunato, impossibilitato a muoversi per le conseguenze della caduta.

Trasportato fuori dallo sterrato, fino all’ambulanza, il biker è rimasto in attesa nei pressi del Rifugio Ragabo, sulla vicina strada provinciale “Mareneve”, per le procedure di ospedalizzazione.