Etnabook partner di “Catania città che legge”: maggio ed eventi

Laboratori creativi e una Festa del libro per gli studenti di Monte Po’

CATANIA – Etnabook, festival internazionale del libro e della cultura di Catania ha da sempre operato concretamente nel territorio per mantenere in circolo la cultura. Ponendo il libro al centro di un progetto più ampio che vede nel festival il momento culmine. Ma, durante tutto l’anno, lavora incessantemente per divulgare la lettura come motore sociale.

Sono tante le iniziative che Etnabook ha promosso nel tempo come gli incontri letterari di Aspettando Etnabook in giro nell’hinterland etneo. O l’installazione delle casette di BookCrossing in diversi luoghi della città e in alcuni comuni limitrofi.

Proprio con l’intento di portare avanti le azioni culturali Etnabook ha aderito al progetto promosso dall’amministrazione comunale etnea “Catania città che legge”. Sostenuto dal Ministero della Cultura, che permetterà di realizzare progetti mirati a coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni. Grazie al partenariato con diverse associazioni, per creare un ecosistema favorevole alla lettura.

L’Associazione culturale No_Name, mente e cuore di Etnabook, si impegnerà nei mesi di maggio e giugno con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre nel quartiere di Monte Po’.

Realizzando laboratori volti a spiegare il funzionamento e l’importanza delle biblioteche e il ruolo fondamentale del libro nella formazione degli individui, sin da piccoli.

L’intento è quello, attraverso diverse attività creative, di far scoprire ai giovani che i libri non sono solo legati allo studio ma possono diventare degli amici con i quali è possibile perfino viaggiare con la fantasia.

Il primo incontro è previsto per il 5 maggio dove presso il plesso scolastico sarà realizzata una Festa del libro a cui potranno partecipare gli studenti. Durante l’evento verrà spiegato il lavoro svolto all’interno delle biblioteche comunali e saranno donati dei libri ai partecipanti grazie all’iniziativa comunale di BookCrossing “Libroscambio”.

Gli appuntamenti proseguiranno poi secondo calendario, tutti i lunedì del mese di maggio (5-12-19-26) e martedì 3 giugno. Con numerosi laboratori di scrittura creativa, lettura ad alta voce e un incontro con il cinema curato dalla rassegna Cinemigrare. Gli eventi sono realizzati da Cirino Cristaldi, Claudia Santonocito e Katia Scuderi coadiuvati dalla dottoressa Sabina Murabito responsabile della Biblioteca Vincenzo Bellini di Catania.

La VII edizione di Etnabook, festival internazionale del libro e della cultura di Catania avrà come tematica centrale RE – SI – STE – RE e si svolgerà come di consueto dal 21 al 25 settembre 2025. Al Palazzo della Cultura di Catania, con diversi eventi che interesseranno anche altri comuni etnei.

Il presidente Cirino Cristaldi insieme al vice presidente Mirko Giacalone coadiuvati dal presidente del Comitato Scientifico Massimo Fazio e dai membri del direttivo, Amanda Succi, Alessandro Cecchi Paone (consulente artistico), Flavio Pagano e Marco Pitrella, sono già all’opera per realizzare un programma ricco di incontri con tanti ospiti interessanti.

Cuore centrale del festival resta il Premio Letterario “Etnabook – Cultura sotto il vulcano“, suddiviso in tre sezioni. Poesia, narrativa/saggio e “Un libro in una pagina”. Sono già tanti gli elaborati pervenuti da tutta Italia e dall’estero che verranno poi selezionati e valutati da tre giurie distinte per sezione. Composta da personaggi del mondo dell’editoria, della cultura e del giornalismo. Le opere posso essere inviate fino al 31 maggio basta collegarsi al sito etnabook.it

Inoltre a questa VII edizione del festival si aggiunge un nuovo concorso che riguarda la sezione per i ragazzi EtnaKids. Grazie a un gemellaggio con la prima edizione del “Premio Giuseppe Scatà”, per ricordare l’impegno e la passione del giornalista prematuramente scomparso.

Il concorso letterario è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che potranno partecipare sia singolarmente che con elaborati di gruppo, realizzando un racconto inedito riguardante la tematica della famiglia e dei legami affettivi. Le opere saranno poi selezionate da una giuria qualificata e i vincitori riceveranno il premio durante le giornate di Etnabook. I racconti possono essere inviati fino al 31 maggio alla mail: ass.giuseppescata@gmail.com

Infine in attesa della nuova edizione del festival, un nuovo appuntamento di Aspettando Etnabook, la rassegna di eventi dedicati al mondo della letteratura. Il 14 maggio alle ore 18, presso la libreria Mondadori Bookstore di via Gabriele D’Annunzio a Catania, la scrittrice Barbara Bellomo presenterà e dialogherà con le autrici di due interessanti libri. “Sala e sudore” di Brigida Morsellino e “Stralci di vita” di Angela Procaccini, entrambi editi da Graus Edizioni, l’incontro rientra tra gli eventi del Maggio dei Libri Nazionale.