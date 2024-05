Eurobot 2024, anche l’università di Palermo agli internazionali di robotica

In 40, da 20 a 28 anni, parteciperanno alla manifestazione

PALERMO – Per la prima volta l’università di Palermo parteciperà, dall’8 all’11 maggio prossimi, alla competizione internazionale di robotica studentesca “Eurobot” che, ogni anno, si svolge a La-Roche-su-Yon, in Francia. Lo farà grazie alla passione di 40 studenti, dai 20 ai 28 anni, iscritti in ingegneria ma, anche in mediazione linguistica e disegno industriale.

“Sono molto orgoglioso di questi ragazzi – sottolinea il rettore di Unipa, Massimo Midiri – segno che l’impegno che stiamo portando avanti, con determinazione, nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico sta generando solide basi per una crescita delle competenze digitali e per un futuro sviluppo del territorio”.

I prototipi realizzati dagli studenti gareggeranno, l’uno contro l’altro, in una sfida di 100 secondi. Il compito che dovranno affrontare quest’anno i robot, in totale autonomia, consisterà nella gestione di una immaginaria serra installata sul suolo di Marte con lo scopo di produrre frutta e verdura per il sostentamento degli astronauti in missione.