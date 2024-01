Euronics assume addetti alle vendite, requisiti e domanda

L'azienda ricerca figure in tutta Italia

ROMA – Euronics assume. L’azienda ricerca in tutta Italia addetti alle vendite, che si occupano della gestione della clientela presso il punto vendita e degli aspetti organizzativi ed espositivi dello stesso.

Euronics assume, in cosa consiste il lavoro

Le principali responsabilità sono: garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal direttore punto vendita; gestire le azioni di vendita con i clienti, fornendo loro consulenza in fase di acquisto, apprendendo le tecniche comunicative più adeguate ed acquisendo competenze specifiche sui prodotti venduti nei settori di pertinenza; assicurare l’organizzazione della disposizione dei prodotti all’interno del punto vendita, per la migliore efficacia della vendita stessa; partecipare attivamente alla gestione dei problemi segnalati dai clienti, in particolare assicurando un adeguato livello di servizio in fase di richiesta di assistenza tecnica.

I requisiti

L’offerta di lavoro come addetto alle vendite richiede le seguenti competenze: servizio al cliente; assistenza tecnica al cliente; capacità di relazione.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito di Euronics, nella sezione “Lavora con noi”, e ricercare l’annuncio relativo all’addetto alle vendite.

