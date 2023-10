Euronics di Bronte festeggia 20 anni di attività

2' DI LETTURA

Giovedì 26 ottobre il punto vendita Euronics di Bronte compie 20 anni di attività. Euronics di Bronte affiliato alla società Bruno Spa, socio del Gruppo Euronics e realtà leader in Sicilia nel commercio di elettronica ed elettrodomestici, celebrerà il significativo traguardo insieme all’intera comunità che, con la propria costante preferenza, ne ha decretato il successo.

Per festeggiare nel migliore dei modi, verrà attivata una promozione sottocosto dedicata con proposte imperdibili in tutte le categorie merceologiche, con cui i clienti potranno soddisfare la propria voglia di shopping tecnologico anche in un momento in cui il carovita sta riducendo la possibilità di spesa dei consumatori.

Inoltre, da giovedì 26 ottobre a sabato 28 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00, lo staff accoglierà i visitatori con un ricco buffet in cui non mancheranno ovviamente dolci e prodotti salati a base del famoso pistacchio che ha reso famoso il paese in tutto il mondo.

Rosanna Caudullo, direttore dello store, racconta l’evoluzione nel tempo dell’attività: “Il punto vendita nasce dalla nostra esperienza maturata nell’ambito del commercio dei prodotti per l’agricoltura e di ferramenta. Abbiamo percepito che i nostri clienti mostravano sempre più interesse per le nuove tecnologie (pc, telefonini) ma anche per i grandi elettrodomestici. Ci siamo resi conto delle potenzialità del bacino di utenza del territorio, consapevoli che il progetto avrebbe richiesto specifiche competenze di settore e uno spazio commerciale adeguato. Perciò abbiamo deciso di incontrare i manager di Bruno Euronics, i quali ci hanno proposto un format di negozio che avrebbe potuto rispondere alle esigenze della nostra clientela. Nasce così il 26 ottobre 2003 “Euronics Point”.

In un settore competitivo e complesso, il negozio ha saputo affermarsi in questi 20 anni come punto di riferimento per gli acquisti tecnologici dei brontesi e degli abitanti dei comuni limitrofi grazie alla cura dell’esposizione, a un assortimento in grado di soddisfare molteplici esigenze, all’offerta periodica di promozioni. Caratteristiche ulteriormente amplificate dall’approccio fortemente orientato al servizio e alla vicinanza ai clienti, anche post-vendita, dello staff coordinato direttamente da Rosanna Caudullo.

Nel 2008 la sede centrale ha assegnato a questa location l’insegna Euronics. Un riconoscimento che ha premiato il dinamismo imprenditoriale di questa famiglia e ha contribuito a dare ulteriore prestigio a questo esercizio che oggi è diventato un punto di eccellenza nel panorama delle attività commerciali della città di Bronte.

Dario Crisafulli, responsabile della divisione affiliati, ha affermato “Siamo orgogliosi di questo traguardo perché testimonia come la società abbia saputo conquistare la fedeltà dei molti clienti che da anni continuano a sceglierla ed a consigliarla a parenti e amici. Grande soddisfazione anche in considerazione di come una impresa a carattere familiare, di Bronte, abbia saputo credere ed investire nelle potenzialità di questo splendido territorio, orgogliosa delle proprie origini e di essere al servizio da 20 anni della sua popolazione”.