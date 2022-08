+Europa punta sulle donne: Guglielmino capolista in provincia di Catania

"Diritti di civiltà, lavoro e sostenibilità ambientale sono le nostre stelle polari"

1' DI LETTURA

CATANIA – Chiara Guglielmino, classe 1989 da sempre impegnata nel mondo del sociale e della politica è pronta, insieme ai suoi compagni di viaggio, per questa entusiasmante sfida.

“+Europa ha schierato in Sicilia la migliore sua classe dirigente fatta di uomini e di donne, di giovani e militanti che, in questo momento così complicato della vita politica italiana, hanno messo in campo la propria faccia e le proprie energie a sostegno del nostro progetto. Ad accompagnarmi in questa battaglia in provincia di Catania ci sono personalità forti e riconosciute come Marcello Carammia e Giuseppe Brancatelli. Ad affermarlo è Chiara Guglielmino, capolista della lista di + Europa”

“La sfida che abbiamo davanti è molto ardua e complicata. L’avanzamento delle destre – continua Guglielmino – in un contesto di crisi economica e pandemica è molto pericoloso. Si rischia una forte regressione culturale sul tema dei diritti e delle conquiste sociali, anche frutto delle nostre battaglie.”

“Siamo pronti ad offrire al Paese e alla Sicilia una nuova visione e una nuova narrazione politica alternativa alla Meloni e a Salvini. Europa, Diritti di civiltà, lavoro e sostenibilità ambientale sono le nostre stelle polari. Nelle prossime settimane – conclude Chiara Guglielmino – saremo in giro per i comuni della Provincia per incontrare le persone e per spiegare le ragioni del nostro programma e la bontà della nostra sfida”.