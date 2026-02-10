Per l'eurodeputato azzurro si rafforza la sovranità monetaria

STRASBURGO – “L’approvazione in Plenaria degli emendamenti sull’Euro digitale – passati con il voto determinante di Forza Italia e di larga parte del Gruppo PPE che ha seguito le nostre indicazioni – rappresenta un segnale politico chiaro: l’Europa deve rafforzare la propria sovranità monetaria e l’integrazione del sistema dei pagamenti”. Così l’eurodeputato Marco Falcone, vicecapo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo.

Il commento arriva subito dopo il voto sulla relazione BCE 2025 che ha visto approvare con oltre 400 voti i due emendamenti trasversali che ribadiscono la necessità dell’introduzione dell’euro digitale, la nuova moneta digitale europea. L’azzurro Falcone, all’interno della Commissione Politiche Monetarie e nel Gruppo PPE, ha guidato il fronte dei popolari favorevoli alla proposta elaborata a Francoforte, sostenuta da Consiglio e Commissione UE.

Forza Italia “pratica europeismo con in fatti”

“Forza Italia – sottolinea l’eurodeputato azzurro – continua a praticare l’europeismo dei fatti, come indicato dal segretario Antonio Tajani, lavorando per un’integrazione europea che tuteli cittadini, imprese e stabilità economica”.

“In un contesto di crescente incertezza geopolitica e di forte dipendenza dalle infrastrutture di pagamento di Paesi terzi, l’introduzione di un euro digitale, che non sostituisce anzi si affianca al contante e ai servizi privati, è uno strumento essenziale – conclude Falcone – per rendere il sistema dei pagamenti europeo più innovativo, competitivo e sicuro”.