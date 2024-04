Libertà presenta i candidati alle Isole: in corsa De Luca, Castelli e Aiello

Raggruppa 19 partiti e movimenti

PALERMO – La lista Libertà per la circoscrizione Isole (Sicilia-Sardegna, ndr), durante una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, tenutasi nel pomeriggio di oggi, martedì 16 aprile, ha presentato i candidati alle prossime elezioni europee.

I nomi in lista sono: Cateno De Luca, Edy Bandiera, Antonio Parrinello, Giulia Ferro, Barbara Figus, Piera Aiello, Laura Castelli, Ismaele La Vardera.

Libertà raggruppa 19 partiti e movimenti che si sono ritrovati attorno al progetto lanciato dal leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. Ad aprire i lavori è stata la presidente di ScN, Laura Castelli.

De Luca: “Noi l’opposto di Cuffaro, il consenso cresce”

“Noi siamo l’opposto di Totò Cuffaro, non ci vendiamo per una poltrona. Noi non andiamo a Roma a dire che controlliamo 140 mila voti ma viviamo della nostra credibilità. Dove è finito il centro di Renzi? Si è mimetizzato nella lista di scopo dopo avere tirato il pacco a Cuffaro. Ci siamo presi la responsabilità di azzerare tutto e ripartire con un brand nuovo, i sondaggi sono indizi e tali li consideriamo”. Lo ha detto il leader della lista Libertà per le europee, Cateno De Luca, presentando la lista dei candidati.

“Oggi abbiamo una posizione che cresce sempre di più. Non possiamo non permetterci di non essere la prima lista in Sicilia – ha aggiunto De Luca -. I capolista in Italia saranno sempre Cateno De Luca e Laura Castelli in tutte le circoscrizioni, perché sono il segretario e il presidente di Sud chiama Nord. Poi tutti in ordine alfabetico. Il nostro è un consenso silenzioso che non vedi nelle piazze ma vedi nelle urne”.