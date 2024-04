Europee ’24, Santoro a Catania per raccogliere le firme per la lista

Appuntamento in piazza Stesicoro

CATANIA – Michele Santoro stasera verso le 19 sarà a Catania, insieme al candidato Dario Dongo, e in piazza Stesicoro parteciperà all’incontro “Firma anche tu, liberiamo la pace”.

Il primo di una serie di appuntamenti siciliani, necessari per il raggiungimento del numero di firme utili nella circoscrizione Isole per il suo movimento.

“Siamo oltre le 80mila firme, ma abbiamo bisogno dell’aiuto dei siciliani”, ha detto il giornalista negli appelli lanciati in rete, in cui invita i catanesi e gli isolani a sostenere il progetto Pace Terra Dignità, lista che promuove insieme a Raniero La Valle per le Europee.

Nell’arco del fine settimana saranno molteplici le iniziative nelle città della Sicilia, per concludersi poi a Palermo, nel pomeriggio di lunedì 29 aprile dalle ore 18 a piazza Verdi, con una maratona dal titolo “Parole Proibite”, a cui prenderanno parte molti dei candidati e firmatari della lista pacifista.

In quell’occasione e in diretta streaming, i candidati annunceranno se il numero di firme utili è stato raggiunto.