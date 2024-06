Europee, Cardillo (FDI): “Risultato straordinario a Catania”

"Complimenti a Razza e Milazzo"

CATANIA – “Non è stata una campagna elettorale semplice in una terra dove più di sei elettori su dieci hanno scelto di non scegliere. Non è stato facile a maggior ragione per un partito come il nostro che si fonda su una idea di comunità e non di certo su un elettorato strutturato e organizzato”. È quanto dichiara Alberto Cardillo, presidente provinciale di FdI, sui risultati delle elezioni Europee.

“Questo straordinario primo posto di Fratelli d’Italia nella nostra Circoscrizione – ha aggiunto – vale davvero tanto, e il merito va ai nostri militanti, sostenitori, elettori che hanno voluto sostenere con forza una idea di politica pulita e fattiva sul modello di Giorgia Meloni, che infatti in Sicilia è Sardegna è stata premiata con oltre 242 mila voti di preferenza”.

“Complimenti ovviamente ai due eletti Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza che certamente rappresenteranno al meglio la nostra terra al Parlamento Europeo, forti di una netta legittimazione popolare” ha continuato.

“Ma ovviamente vanno ringraziati tutti i candidati: Giammusso Massimiliano, Salvatore Deidda Sasso, Elvira Amata, Giusi Savarino e Alessia Scorpo, senza i quali non avremmo potuto raggiungere il risultato dei due seggi netti”.

“Consentitemi – conclude Cardillo – di ringraziare quanti, nonostante le due candidature catanesi, hanno affrontato una campagna elettorale serrata ma composta, senza scorrettezze e colpi bassi, comprendendo come le elezioni siano un momento della democrazia importante, ma non finale, non definitivo. Il valore di una competizione sana determina il valore dei competitori e dei loro sostenitori”.