Europee, da Tamajo a Falcone e da Milazzo a Lupo: ecco i big

I primi risultati

PALERMO – Il boom elettorale dell’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo nelle file di Forza Italia, la riconferma dell’uscente Giuseppe Milazzo in Fratelli d’Italia, il successo di Giuseppe Antoci in casa M5s e il buon risultato di Giuseppe Lupo dalle parti del Pd. Sono i primi elementi che emergono dalle elezioni europee nella circoscrizione Isole, che comprende Sicilia e Sardegna.

La battaglia in Forza Italia-Noi Moderati

Quando mancano poche decine di sezioni, si delinea il successo di Fratelli d’Italia, che nelle due regioni raccoglie il 21,3%. Seguono la lista composta da Forza Italia e Noi Moderati, che agguanta il 20,2% delle preferenze, e Partito democratico (16,78%).

Tamajo è il candidato siciliano più votato e vince la sfida interna a Forza Italia con l’altro componente della Giunta Schifani, Marco Falcone. Il primo supera la soglia delle 121mila preferenze, il secondo è a 99.679. Terza, tra gli azzurri, l’eurodeputata uscente Caterina Chinnici. Quarta piazza per Massimo Dell’Utri, candidato di Noi Moderati sponsorizzato anche dalla Dc di Totò Cuffaro.

Fratelli d’Italia, bene Milazzo e Razza

In Fratelli d’Italia sorride un altro deputato uscente, il palermitano Giuseppe Milazzo, che viaggia sui 65mila voti e che è il secondo più votato nel suo partito dietro alla leader Giorgia Meloni (oltre 242mila preferenze per lei). Bene anche l’ex assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza: 61.452 voti.

Pd, exploit Lupo dietro a Schlein

Nel Pd si registrano oltre 84mila preferenze per la segretaria Elly Schelein, dietro alla quale spunta l’ex deputato all’Ars Lupo: 49.518 voti per quest’ultimo. Terza posizione per il medico di Lampedusa ed eurodeputato uscente Pietro Bartolo, tallonato dal senatore Antonio Nicita.

Tra i Cinquestelle, partito comunque sottotono, acuto dell’ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci: oltre 64mila voti per l’uomo scelto direttamente da Giuseppe Conte. Soltanto terzo, dietro alla sarda Cinzia Pilo, l’ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque.

Lega, Stancanelli sorride

Nella Lega buon risultato di Raffaele Stancanelli, europarlamentare uscente non ricandidato da FdI e che ha trovato casa dalle parti del Carroccio: per lui oltre 44mila voti e primato nella lista. Terzo, dietro al generale Roberto Vannacci, l’attuale assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. Soltanto quarta l’uscente Annalisa Tardino.

Avs a quota 6,2%

Alleanza Verdi e Sinistra brinda a un buon 6,2%: Ilaria Salis è la più votata nelle Isole, seguita dall’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e dall’ex primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando.

Libertà al 6% ma non basta

Libertà, di Cateno De Luca, resta fuori dalla soglia di sbarramento ma il sindaco di Taormina collezione in Sicilia e Sardegna sfiora il 6%. Per lui un risultato personale di oltre 69.717 voti che conferma il buon trend delle Regionali.

