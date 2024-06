Europee, eletti due consiglieri comunali di Palermo: chi può subentrare

Lupo e Milazzo volano a Bruxelles, non ce la fa Randazzo

PALERMO – Due eletti su tre e un possibile cambio della guardia in casa Pd. Le elezioni Europee mutano, anche se di poco, la geografia politica del consiglio comunale di Palermo: Giuseppe Lupo e Giuseppe Milazzo, il primo dem e il secondo di Fratelli d’Italia, sono stati infatti eletti al Parlamento di Bruxelles.

Per Milazzo si tratta di una conferma, mentre Lupo per la prima volta siederà nell’Europarlamento dopo una lunga esperienza all’Assemblea regionale siciliana. Non ce l’ha fatta invece il terzo candidato, ossia il grillino Antonino Randazzo, che conquista comunque oltre 11 mila preferenze.

La legge non prevede un’incompatibilità tra l’incarico di parlamentare europeo e quello di consigliere comunale e infatti Milazzo non ha mai optato, ricoprendo anche l’incarico di presidente della commissione Bilancio di Sala Martorana e capogruppo.

Sembra possibile, invece, che a lasciare il consiglio sia Lupo: se il neo eletto si dimettesse, al suo posto in consiglio comunale subentrerebbe Fabio Teresi, ex presidente della Quinta circoscrizione, vicino alla corrente dem di Antonio Rubino.