Europee, i candidati della Lega nella circoscrizione ‘Isole’

I nomi in lista

PALERMO- Presentati i candidati della Lega in Corte d’appello. Per la circoscrizione Isole: Annalisa Tardino; Roberto Vannacci (nella foto); Ester Bonafede; Antonino Germanà; Michelina Lunesu; Francesca Reitano; Raffaele Stancanelli; Girolamo Turano.

Salvini e Vannacci

“Più a destra non si può”. La battuta di Matteo Salvini ai fotografi, che lo invitano a voltarsi da quella parte per immortalare la sua prima uscita pubblica al fianco di Roberto Vannacci, diventa inevitabilmente il titolo dell’ora trascorsa dai due sul palco del Tempio di Adriano, racconta l’agenzia Ansa, nell’ambito della presentazione del libro ‘Controvento’ (di Salvini) e della candidatura del generale.

Non passa inosservata l’assenza dei due capigruppo, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, tra i tanti contrari nel partito alla candidatura del generale nelle cinque circoscrizioni (e da capolista non solo al Centro, ma a sorpresa anche al Sud). Il leader, però, la rivendica fino in fondo (“Un grande valore aggiunto”), convinto che dal voto alle Europee arriverà “una grande sorpresa”.