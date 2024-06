Europee in Sicilia, il dato definitivo dell’affluenza: 37,33%

Le percentuali di tutte le province siciliane

PALERMO- In Sicilia per le elezioni europee, quando sono state scrutinate 5.078 su 5.304, ha votato il 37,33% degli elettori. Alle precedenti elezioni aveva votato il 37,62%.

Europee, l’affluenza in Italia

Alla chiusura dei seggi è del 49,49% l’affluenza alle urne per le Europee quando sono arrivati i dati di 54.238 sezioni su 61.650. Dunque, per la prima volta, per le Europee meno di un italiano su 2 è andato a votare. Ad eccezione del 2004, quando il dato definitivo fu del 71,7% e del 1999 con il 69,8%, l’affluenza per le europee ha visto un costante e progressivo vistoso calo.

Nel 2014 votò, alla chiusura dei seggi, il 57,22% degli aventi diritto mentre nel 2019, quando si votò solo di domenica, alle urne andò il 54,5%.

I dati delle province

Sezioni Sabato

% ore 23 % ore 12 Domenica

% ore 19 % ore 23 Prec.

Sezioni Sabato

% ore 23 % ore 12 Domenica

% ore 19 % ore 23 Prec. SICILIA 5.233 su 5.304 10,76 17,78 29,00 37,66 37,65 AGRIGENTO 510 su 510 9,56 16,25 27,29 36,57 36,34 CALTANISSETTA 218 su 289 16,16 24,37 36,76 42,86 36,89 CATANIA 1.126 su 1.126 9,97 17,06 27,46 37,10 37,81 ENNA 225 su 225 9,11 14,89 24,73 35,20 34,75 MESSINA 776 su 776 10,99 18,54 31,44 41,21 39,37 PALERMO 1.186 su 1.186 11,87 18,91 30,91 38,89 39,49 RAGUSA 310 su 310 8,44 14,45 23,04 31,14 36,24 SIRACUSA 422 su 422 9,30 16,23 25,46 34,13 36,13 TRAPANI 460 su 460 10,93 17,89 30,21 37,96 34,70 Europee, i dati dell’affluenza definitivi

Elezioni europee, la diretta