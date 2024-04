Europee, Lega: Tardino capolista, Bonafede candidata in quota Udc

Il commissario regionale Claudio Durigon solidarizza con Sammartino

PALERMO – Con Ester Bonafede in quota Udc, la Lega ha chiuso la lista nella circoscrizione Isole per le europee dell’8 e 9 giugno. I candidati sono stati presentati oggi a Palermo, alla presenza del commissario del Carroccio in Sicilia, Claudio Durigon.

A guidare la lista è la deputata uscente Annalisa Tardino. Seguono Raffaele Stancanelli, candidatura sostenuta da Luca Sammartino, Mimmo Turano, attuale assessore regionale all’Istruzione, il senatore Nino Germanà, Francesca Reitano, ex assessore ad Acquedolci.

Due posti in lista toccano alla Sardegna, dove non è tramontata l’ipotesi della candidatura del generale Roberto Vannacci.

“Dobbiamo continuare con orgoglio, passione e determinazione il percorso iniziato cinque anni fa al parlamento europeo, al fianco del ministro Matteo Salvini, che ringrazio” ha detto Tardino. “Abbiamo una lista forte, costruita con Claudio Durigon, per cambiare la maggioranza del prossimo parlamento”.

“Il pit stop di Luca Sammartino credo avrà una breve conclusione. Sammartino farà il suo iter giuridico Aspettiamo e sicuramente sarà anche lui di questa partita” ha detto il commissario regionale Durigon.

“Draghi ai vertici della Ue? Noi abbiamo già pagato. Siamo entrati in un governo Draghi in un momento storico difficile che era quello del Covid, ma quella tipologia non è nelle nostre corde” ha detto ancora.

“È ancora presto per discutere di questo tema – ha aggiunto – noi facciamo questa campagna elettorale per le Europee con un sogno che si chiama cambiamento e anche le persone che devono costruire questo sogno devono essere un cambiamento vero”.