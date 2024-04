Regione, Lombardo (Mpa): “C’è un patto con FI per il secondo assessore”

"Alle Europee andremo compatti su Caterina Chinnici"

CATANIA – “Caterina Chinnici è una persona indipendente che non appartiene ad alcuna corrente, è lei la nostra candidata” e per lei “il nostro impegno deve essere forte e grande” e “viviamo questa scelta come un grande onore per noi”. Lo ha detto Raffaele Lombardo, intervenendo alla riunione programmatica del Movimento per l’autonomia, ufficializzando l’appoggio elettorale alle prossime Europee alla sua ex assessore regionale alla Famiglia, candidata con Forza Italia.

“Noi voteremo Caterina Chinnici – ha aggiunto Lombardo – il nostro candidato è lei, noi non interferiamo nelle gare interne di un partito che non è il nostro. Abbiamo meno di due mesi di duro, durissimo impegno elettorale. Diamo il massimo e il meglio per il nostro movimento, per la Sicilia, per la Chinnici e per l’Europa”.

L’impegno politico con Schifani

“Con Forza Italia abbiamo fatto un patto. Se noi raggiungiamo quota cinque per i deputati regionali, in vista di un rimpasto che dovrà esserci perché lo prospetta anche il presidente della Regione, abbiamo diritto ad avere il secondo assessore. Così come il governatore si è impegnato dinanzi al segretario del suo partito ovvero il ministro degli Esteri” ha detto ancora Lombardo.

“In base anche ai nostri consensi – ha aggiunto – non c’è dubbio, che parteciperemo alle prossime elezioni politiche a elezioni europee e politiche che come le europee pone uno sbarramento. Tra i motivi di questo ritrovarci, di questa alleanza forte c’è anche questo. Possiamo andare da soli prendendo lo 0.8% e di fatto sprecando i nostri consensi O invece possiamo piazzare uomini, o come in questo caso donne, che portano avanti le nostre idee e i nostri valori”.