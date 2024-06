Europee, Orlando terzo in Avs: l’ex sindaco adesso spera nei “resti”

Il Professore supera le 18 mila preferenze

PALERMO – Mancano ancora i dati definitivi di poche sezioni, ma il sogno europeo per Leoluca Orlando non è una chimera.

L’ex sindaco di Palermo, nella circoscrizione Isole, è il terzo per preferenze: sul gradino più alto del podio c’è Ilaria Salis con quasi 50 mila voti, seguita da Mimmo Lucano con oltre 25 mila.

Il primo siciliano per la quinta circoscrizione è proprio il fondatore della Rete che, forte di 18 mila consensi, si conferma un catalizzatore di voti, avendo corso praticamente da solo e in un partito in cui è approdato qualche settimana fa.

Quasi tutte le preferenze arrivano dalla Sicilia (meno di 1.500 quelle sarde) e quasi 9 mila sono quelle della provincia di Palermo, mentre in città Orlando è saldamente in testa nella sua lista; buona performance anche nel Catanese, dove raccoglie 2.500 voti.

Adesso però si attende la ripartizione dei seggi. Avs spera nel meccanismo dei “resti” che potrebbe premiare Fratoianni e Bonelli anche nelle Isole, sebbene i conti siano ancora in corso.

C’è però l’incognita di Salis e Lucano: Orlando deve sperare che l’ex sindaco di Riace opti per la circoscrizione Sud e che l’insegnante bloccata in Ungheria scelga un’altra circoscrizione. Solo in questo caso il Professore potrebbe agguantare un seggio nel Parlamento europeo.

“Risultato straordinario”

“Grazie a quanti elettrici ed elettori, volontari, esponenti e candidati hanno contribuito allo straordinario risultato di Alleanza Verdi Sinistra”, commenta così il risultato Leoluca Orlando.

“Più che raddoppiati in campo nazionale e quasi triplicati nelle Isole i consensi alla Alleanza, che porterà in Parlamento europeo, con rigorosa coerenza, i temi della pace, dei diritti, della Giustizia ambientale e della Giustizia sociale”.

“La rappresentanza della Alleanza verrà definita ufficialmente nelle prossime ore – ha concluso Orlando -, indicando quanti rappresenteranno questo progetto di libertà, coerenza e futuro”.