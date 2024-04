L'annuncio del giornalista

PALERMO – “Abbiamo raggiunto le firme necessarie a presentare il simbolo di ‘Pace Terra Dignità’ alle Europee. Il numero minimo di 15mila sottoscrizioni per potersi presentare nella circoscrizione Isole è stato raggiunto. Così come le 75 mila in tutto il territorio nazionale”. Lo ha detto a Palermo Michele Santoro.

“La raccolta firme prosegue”

Il giornalista ha poi aggiunto: “Stiamo proseguendo in queste ore la raccolta firme per raggiungere un margine che ci dia la massima sicurezza per essere presenti il prossimo 8 e 9 giugno per le elezioni europee”.

E su Cuffaro…

E sull’aiuto offerto dalla Dc di Totò Cuffaro e da Sud chiama Nord di Cateno De Luca, Michele Santoro ha affermato: “Io le firme che ho raccolto insieme agli attivisti in questi giorni in Sicilia le conosco tutte; non ho richiesto aiuto ad alcuno. Avete visto Totò Cuffaro in questa piazza a firmare?”.

“Ci siamo solo noi. Noi saremo presenti per lavorare per la pace e contro ogni guerra e per superare questa continua emergenza contro l’economia fondata sul debito. Continuando così non ci saranno soldi per i servizi pubblici, scuola, sanità e per i lavoratori”.