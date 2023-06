Europei di Scherma a Plovdiv: tre atleti siciliani tra gli azzurri

Dal 16 al 18 giugno due competizioni al giorno

ROMA – La Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato le convocazioni per i Campionati Europei Assoluti Individuali di Plovdiv 2023, in programma dal 16 al 18 giugno. La kermesse sulle pedane bulgare, oltre ai titoli continentali, metterà in palio punti per la Qualifica Olimpica a livello individuale, mentre per le competizioni a Squadre la corsa verso Parigi 2024 si sposterà a fine mese a Cracovia, nell’ambito dei Giochi Europei.

Sono 24 in tutto gli azzurri prescelti dai CT (nella foto in alto) Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola, più una riserva in Italia per specialità. Nel fioretto risponderà alla convocazione l’acese Daniele Garozzo. Nella spada le catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio. Il programma dei Campionati Europei Individuali di Plovdiv vedrà di scena due competizioni al giorno. Il 16 giugno il via con la spada maschile e il fioretto femminile, il 17 toccherà a spadiste e sciabolatori, chiusura il 18 con fioretto maschile e sciabola femminile.

In Bulgaria, dove sarà presente anche il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, il Capo delegazione azzurro sarà il Vicepresidente vicario della FIS, Maurizio Randazzo. L’inserimento in calendario last minute dell’Europeo Individuale ha costretto le Nazionali azzurre a modifiche in corsa per i programmi stabiliti, proprio nei giorni dei Campionati Italiani Assoluti di La Spezia. Per tutte e tre le armi, sulla scia dell’ottima stagione di Coppa del Mondo appena consegnata agli archivi (e in cui l’Italia è salita ben 66 volte sul podio), c’è grande determinazione e consapevolezza dell’importanza della kermesse in Bulgaria, con in palio sia le medaglie continentali che punti preziosi per la Qualifica Olimpica, oltre che per i ranking internazionali in vista del Mondiale di luglio a Milano.