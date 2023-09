Europei di kickboxing: un oro e due bronzi nelle gare a squadre

Ancora medaglie per gli atleti siciliani

1' DI LETTURA

L’Italia e soprattutto la Sicilia tornano a casa con diverse medaglie dalla Turchia, dove si è svolto il Campionato Europeo WAKO di kickboxing per le categorie Cadetti e Junior. Tanta la soddisfazione per i giovani azzurri dopo le competizioni individuali, ma la chiosa finale è arrivata nelle sfide a squadre con ancora un oro e due bronzi in diverse categorie.

Gradino più alto del podio per le ragazze della categoria Juniores femminile, guidate dalla campionessa palermitana Silvia Gristina (insieme a lei Martina Sartorato, Somaya El Hayek, Alessia Suka). Il bronzo, nella Juniores maschile, lo ottengono i siciliani Riccardo Oliva e Liam Calajò (con Claudio Nativo e Mattia Fabris).

E c’è un bronzo anche per la giovanissima Marta Bivona, che a Istanbul ha solo partecipato alla competizione a squadre. Terzo posto per la siciliana della Asd Rising Phoenix allenata da Gaspare Salvo, in squadra con Chiara Capogna e Vittoria Fabbri nella categoria Cadetti femminile (10/12 anni).

Il tecnico della Nazionale italiana Roberto Guiducci, alla fine della competizione, è stato anche premiato come miglior coach dell’Europeo. Entusiasmo e soddisfazione nel mondo dello sport da combattimento che fa anche ben sperare per il futuro della disciplina.

In alto la foto della squadra Juniores femminile vincitrice della medaglia d’oro con il presidente della Federkombat Donato Milano.