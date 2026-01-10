 Europrogettazione e Professioni Europee: il bando per il master
Europrogettazione e Professioni Europee, al via il bando per il master

Le iscrizioni scadono il 14 gennaio
UNIVERSITA' DI PALERMO
PALERMO – Il bando per la 2° edizione del Master Universitario di I° livello in Europrogettazione e Professioni Europee (A.A. 2025/2026) è pubblicato sul sito dell’Università di Palermo con scadenza per la iscrizione il 14 gennaio 2026. Un percorso formativo declinato per chi vuole progettare iniziative da finanziare con i fondi europei e il Next Generation EU.

Il corpo docente

Il corpo docente è costituito da professori universitarie di diritto ed economia ed esperti di progettazione europea. Il Master, coordinato dal Prof. Gaetano Armao, si terrà anche quest’anno presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo (Via Maqueda 324 – Palermo), e prevede un impegno complessivo di 60 CFU per un totale di 1500 ore ed è riservato a un massimo di 20 partecipanti.

È previsto lo svolgimento di stages presso amministrazioni ed imprese. Ultimi posti disponibili. Requisiti di accesso, articolazione della didattica e modalità di candidatura sono disponibili nel bando completo.

