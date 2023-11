Eurospin assume, posti anche a Palermo e Catania: requisiti e domanda

L'azienda ricerca diverse figure nelle due principali città siciliane

PALERMO – Eurospin assume. L’azienda italiana ricerca un addetto al reparto macelleria per i punti vendita di Palermo, un addetto alle vendite a Campofelice di Roccella (provincia di Palermo), un cuoco e un cameriere per la nuova apertura del bistrò Sapore di Stelle a Catania.

Eurospin assume, in cosa consiste il lavoro

L’addetto al reparto macelleria si occuperà delle seguenti attività: taglio e lavoro delle carni attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto; confezionamento e predisposizione della merce al banco garantendo la catena del freddo e la corretta tenuta del layout merceologico; pulizia e sanificazione delle attrezzature.

L’addetto alle vendite, invece, si occuperà di tutte le attività necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, diffondendo fiducia nell’insegna e nei marchi Eurospin.

Il cuoco si occuperà di: monitorare il corretto stoccaggio delle materie prime in conformità alle norme HACCP; controllare la qualità degli alimenti approvvigionati; preparare le materie prime per il servizio (pulitura e taglio della verdura e della frutta, pulizia del pesce, della carne o dei semilavorati); impiattare i cibi nel rispetto degli standard qualitativi; mantenere l’ordine e la pulizia di strumenti e macchinari di lavoro (pentole, padelle, taglieri, affettatrici); pulire gli spazi di lavoro e le attrezzature di cucina.

Il cameriere, invece, si occuperà di: accoglienza; operazioni di cassa; sistemazione dei tavoli; servizio bar/caffetteria.

I requisiti

Per il posto di addetto alla macelleria, i requisiti sono: conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche; dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici); passione per il prodotto; approccio positivo al cliente; affidabilità e serietà; capacità comunicative e relazionali; flessibilità e capacità di adattamento; disponibilità a lavorare su turni e festivi; residenza in zone limitrofe; essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

I requisiti per il posto di addetto alle vendite sono: massima serietà; orientamento al cliente; predisposizione ai rapporti interpersonali; flessibilità e capacità di adattamento; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare su turni e festivi; la residenza in zone limitrofe; essere automuniti.

Per il posto di cuoco, i requisiti sono: diploma, preferibilmente ad indirizzo alberghiero; competenze specifiche di produzione/trasformazione prodotti freschi; utilizzo delle attrezzature; orientamento al cliente; capacità di lavorare in team; precisione e serietà; disponibilità a lavorare su turni e festivi; la residenza in zone limitrofe; essere automuniti; precedenti esperienze maturate di almeno 1 anno in ambito sala/bar in contesti organizzati o catene di ristorazione.

Per il posto di cameriere/banconista, i requisiti sono: diploma; affidabilità e serietà; approccio positivo al cliente; flessibilità e capacità di adattamento; capacità comunicative e relazionali; disponibilità a lavorare su turni e festivi; la residenza in zone limitrofe; essere automuniti; precedenti esperienze maturate di almeno 1 anno in ambito sala/bar in contesti organizzati o catene di ristorazione.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi sul sito di Eurospin, nella sezione “Lavora con noi”, e ricercare gli annunci relativi all’addetto al reparto macelleria, all’addetto alle vendite, al cuoco e al cameriere.

