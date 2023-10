Eurospin assume, posti anche in Sicilia: requisiti e domanda

L'azienda ha diverse posizioni aperte

CATANIA – Eurospin assume e ci sono posti disponibili anche in Sicilia. L’azienda italiana ricerca per ampliamento dell’organico un capo settore – Sicilia occidentale e per la sede di Catania una risorsa da inserire in stage ufficio IT.

In cosa consiste il lavoro

Il capo settore – Sicilia occidentale si occupa della corretta gestione dei punti vendita della Sicilia. Si richiede esperienza nel ruolo di almeno tre anni maturata all’interno della grande distribuzione organizzata.

Per quanto riguarda lo stage ufficio, la risorsa si occupa di tutte le attività inerenti il supporto e l’assistenza tecnica sia di punto vendita che di personale di sede: configurazione PC e terminali mobili, istallazione stampanti, gestione delle connessioni di rete, supporto ai tecnici per manutenzioni.

I requisiti

I requisiti per il posto di capo settore: massima serietà e disponibilità, capacità di pianificazione ed autonomia lavorativa, eccellenti capacità di leadership e team working, attitudine alla formazione e gestione del personale, disponibilità a spostamenti quotidiani nell’ambito dell’area geografica indicata, flessibilità, disponibilità a lavorare su turni festivi. Costituisce un valore aggiunto il possesso di un titolo di studio universitario. Precedenti esperienze maturate nel ruolo in aziende strutturate saranno valutate positivamente. Passione e genuino interesse per il settore della GDO.

I requisiti per il posto di stage ufficio: costituiscono requisiti indispensabili affidabilità, massima serietà, approccio positivo al cliente, concretezza, flessibilità e capacità di adattamento, capacità comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team. Si richiede laurea in Informatica / Ingegneria Informatica.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito di Eurospin, nella sezione “lavora con noi”.

