Tredici evasioni dai domiciliari, condotto a piazza Lanza un 21enne

L'uomo aveva ideato un sistema per allontanarsi

CATANIA – Un uomo di 21 anni è stato arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza dai Carabinieri della stazione Nesima per le sue continue evasioni dagli arresti domiciliari. Lo rende noto il Comando provinciale dei Carabinieri di Catania in un comunicato.

Le evasioni

Il giovane catanese, già condannato per reati in materia di droga, stava scontando una pena di 4 anni e beneficiava degli arresti domiciliari, ma dal mese di marzo scorso è evaso per 13 volte, nonostante avesse il braccialetto elettronico e dunque fosse immediatamente rintracciabile.

I Carabinieri della Stazione di Nesima hanno accertato un suo particolare modus operandi per le evasioni. Nelle ore serali e notturne il 21enne telefonava alla Caserma dei Carabinieri e diceva di accusare un malessere fisico. Per questo l’uomo chiedeva di andare in ospedale per un controllo.

Le indagini e l’arresto

I Carabinieri si sono insospettiti per le richieste ripetute di controlli e dunque hanno iniziato ad approfondire gli spostamenti del giovane con un’analisi del tracciato Gps del braccialetto elettronico. Confrontando i dati con gli orari di entrata e dimissione dall’ospedale i militari hanno accertato che il 21enne restava con i suoi amici fino alle prime ore del mattino.

Tutti gli episodi di evasione sono stati accuratamente riassunti dai Carabinieri di Nesima all’autorità giudiziaria che, concordando con le risultanze investigative, ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il giovane è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.