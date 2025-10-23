 Sicilia, verso il via libera all'assunzione di 259 lavoratori ex Asu
Ex Asu, verso il via libera all’assunzione di altri 259 lavoratori

Saranno impiegati nei dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e delle Infrastrutture
PALERMO
di
PALERMO – Il governo Schifani si prepara ad approvare l’appendice al Piano di assunzioni 2025 della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), che prevede l’ingresso di altri 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu. Il tema sarà affrontato nella riunione di giunta prevista per domani mattina.

Dove saranno impiegati

Le nuove unità saranno impiegate presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e delle Infrastrutture, in coerenza con le esigenze espresse dagli uffici regionali e nel rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio economico-finanziario.

“Risposta concreta ai lavoratori”

“Con questo provvedimento – dice il presidente della Regione Renato Schifani – diamo una risposta concreta a centinaia di lavoratori che da anni attendono stabilità e riconoscimento del proprio impegno. Allo stesso tempo, rafforziamo i servizi della macchina amministrativa regionale, soprattutto in settori strategici come i beni culturali e le infrastrutture. È un passo importante verso una pubblica amministrazione più efficiente e al servizio dei cittadini”.

