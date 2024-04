Ex Blutec, Pelligra: “Lanceremo idee e sviluppo per i prossimi 10 anni”

Parla l'imprenditore italo-australiano

TERMINI IMERESE – “Lanceremo idee, lavoro e sviluppo per i prossimi dieci anni. Poi, forse, andrò in pensione. Nel frattempo, con l’esperienza accumulata in tutto il mondo, valorizzeremo il lavoro manifatturiero realizzando un prodotto da esportare anche all’estero. Voglio conservare la produttività del popolo siciliano”.

Lo afferma il presidente del Catania Ross Pelligra in un’intervista a La Sicilia in cui parla anche del perfezionamento dell’atto di cessione, autorizzato dal ministro Adolfo Urso, del ramo d’azienda di Termini Imerese di Blutec Spa in amministrazione straordinaria alla Pelligra Italia Holding Srl, che si è aggiudicata la gara.

“Sto pensando a investire pure nel mondo della green energy – aggiunge l’imprenditore italo-australiano, che con il Catania due giorni fa ha vinto la Coppa Italia di Serie C e che conferma l’obiettivo della società è la Serie A – in Sicilia abbiamo sole e acqua, elementi essenziali. Pensi, per esempio, che in Cina ho delle aziende molto importanti, ma non con le caratteristiche e le connotazioni naturali del territorio siciliano. Il mio scopo è mantenere le eccellenze e la manodopera di chi vive nell’isola. Vorrei evitare che molti lavoratori debbano andare via per cercare occupazione lontano dalla famiglia. Servono eccellenze, cervelli che ci permettano di andare avanti”.