Regione, il giorno degli ex Pip: “Domani ci aspettiamo la graduatoria”

Attesa per gli ex precari

PALERMO- Domani, mercoledì 20 dicembre, dovrebbe essere pubblicata la graduatoria definitiva dei primi ex Pip pronti per la stabilizzazione. Tutto sembra ormai sistemato nel dettaglio. C’è un’alta probabilità, non la certezza assoluta, ma i tempi, ormai, stringono.

Il giorno dei primi mille

Il punto della situazione lo traccia Mimma Calabrò, sindacalista della Fisascat-Cisl. “Sì, domani potrebbe essere il giorno della graduatoria dei primi mille circa destinati al passaggio a Sas, la società partecipata della Regione – dice – ma ci sono altri problemi da risolvere, una volta sistemato l’elenco dei primi”.

Il crono-programma e l’attesa

“Abbiamo chiesto un incontro con il presidente Schifani – continua Calabrò – per chiarire alcuni aspetti importanti, c’è un crono-programma da rispettare, perché dopo i primi 1.166 è necessario procedere con gli altri. Si devono predisporre i meccanismi per esaurire tutto il bacino in tempi certi, come previsto dagli accordi. Inoltre, restano gli aspetti tecnico-organizzativi e contrattuali da definire. Sempre domani avremo un incontro con gli uffici, come sigle sindacali”.

Gli errori materiali nella compilazione

C’è anche la questione degli ex Pip che hanno compilato parzialmente i documenti. “Lo abbiamo detto e lo ribadiamo – spiega Mimma Calabrò – si tratta di semplici errori materiali che non inficiano la volontà di essere assunti. Ora ci vogliono gli strumenti tecnici e giuridici per correggere e andare avanti, recuperando gli sbagli in seguito. Fermo restando che la graduatoria farà il suo percorso, bisognerà anche porre attenzione a questo problema”.