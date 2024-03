Ex Pip, Sas assume i primi 745 lavoratori: in servizio dal 2 aprile

Schifani: "Impegno mantenuto"

PALERMO – “Con l’assunzione di 745 lavoratori è stato effettuato il primo passaggio che porterà alla stabilizzazione di 1162 unità del bacino ex Pip “Emergenza Palermo“. Il procedimento è stato avviato dalla Sas e rappresenta l’atto finale di un percorso sostenuto dalla Regione Siciliana che si è sbloccato nello scorso mese di luglio, con uno stanziamento per il triennio 2024/2026 di 22,5 milioni di euro. I lavoratori entreranno in servizio il giorno 2 aprile. Un passaggio anticipato da LiveSicilia.it

Il processo di stabilizzazione adesso prevede altri due step. Nel mese di aprile il numero dei lavoratori stabilizzati arriverà a 992 (con l’immissione in servizio a partire dal primo maggio). Il restante contingente sarà regolarizzato dal giorno 1 giugno, sino ad arrivare all’assunzione del numero complessivo di 1166 lavoratori.

Pantò (Sas): “Grande soddisfazione e orgoglio”

“È motivo di grande soddisfazione e di orgoglio – sottolinea Mauro Pantò, presidente di Sas – essere riusciti a dare certezze a questi lavoratori dopo 23 anni di promesse non mantenute. Un riconoscimento è dovuto al presidente Schifani e al suo governo che con atti concreti ha creato le condizioni perché la stabilizzazione dei lavoratori divenisse realtà”.

“In un momento così importante per questi lavoratori – conclude Pantò – mi preme sottolineare la dedizione e l’impegno dell’intera struttura Sas che in appena 20 giorni e lavorando senza sosta ha saputo rispondere alle esigenze dei lavoratori“. La Sas applicherà il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.

Schifani: “Impegno mantenuto”

“Il superamento del precariato storico all’interno dell’amministrazione regionale era un impegno assunto in campagna elettorale e che stiamo mantenendo. L’assunzione a tempo indeterminato, da martedì 2 aprile, dei primi 745 lavoratori dell’Emergenza Palermo mi riempie di felicità ed è il migliore regalo di Pasqua che potevamo fare a chi da oltre venti anni viveva in una condizione di incertezza lavorativa. Nel contempo, l’amministrazione regionale è impegnata a concretizzare il percorso di stabilizzazione per la restante platea di ex Pip, che possa assicurare equamente anche a loro una stabilità economica e un po’ più di serenità alle loro famiglie”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in riferimento alla presa di servizio di un primo contingente di lavoratori ex Pip nei vari dipartimenti regionali, reso possibile grazie a uno stanziamento per il triennio 2024/2026 di 22,5 milioni di euro e la relativa autorizzazione alla Sas per l’avvio delle procedure.

Calabrò (Cisl): “Contenti, ma…”

“Siamo contenti che questo sogno dopo tanti sacrifici e tante battaglie che ci hanno visti molto spesso in piazza con i lavoratori si stia realizzando – dice Mimma Calabrò della Fisascat Cisl – così come siamo contenti che è stata condivisa la nostra ferma convinzione che le elezioni europee non possono e non devono bloccare l’iter assunzionale degli ex Pip. Il 2 aprile è una data importante ma è solo l’inizio, perché sin da subito, dopo Pasqua, dobbiamo riprendere il tavolo tecnico e definire il percorso per la immissione in servizio dei lavoratori della seconda tranche. Chiaramente tale percorso si dovrà definire in tempi strettissimi”.