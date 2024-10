Come avete risposto al nostro quesito

PALERMO – Le ex Province? Piacciono alla maggioranza dei lettori di Livesicilia. Il 63% degli utenti che hanno espresso una preferenza, infatti, ha risposto che le ex Province sono “Enti utili”. Il 36% li ha invece definiti uno “Spreco inutile”.

In Sicilia una proposta di legge punta a reintrodurre l’elezione diretta dei presidenti delle ex Province e dei consigli provinciali. E per questo abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere il loro parere sull’utilità di questi enti o meno. Il voto si è chiuso alle 00.00 di lunedì 28 ottobre 2024.