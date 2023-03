Expocook 2023, Tamajo: “Indispensabile recupero della Fiera”

La manifestazione dedicata alla ristorazione è in programma fino al 9 marzo

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha partecipato questa mattina al taglio del nastro per l’inaugurazione di Expocook 2023 alla Fiera di Mediterraneo di Palermo. La manifestazione dedicata alla ristorazione, giunta alla settima edizione e forte di oltre 200 espositori, è in programma fino a giovedì 9 marzo nel complesso fieristico del capoluogo siciliano.

“Colgo l’occasione dell’apertura della manifestazione Expocook per tracciare con forza la via del rilancio di questi spazi che per più di due anni sono stati trasformati nell’hub vaccinale anti-Covid della città – ha detto Tamajo -. Un percorso, quello del recupero della Fiera del Mediterraneo, indispensabile per l’economia di Palermo. Sarà mia cura convocare l’amministrazione comunale per un confronto che ci possa portare a comprendere se non sia opportuno organizzare una partnership pubblico-privato per la gestione della fiera”.