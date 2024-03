Fabrizio Cannone apre a Palermo la boutique Cannone Dolci d’Autore

Una nuova stella brilla nel firmamento della pasticceria siciliana con l’apertura della boutique Cannone Dolci d’Autore in via Pindemonte 37/B. Fondata dal giovane maestro pasticcere Fabrizio Cannone, questa nuova oasi del dolce è destinata a diventare un punto di riferimento per gli amanti dell’alta Pasticceria e della tradizione dolciaria siciliana.

Dopo anni di esperienza maturata in giro per il mondo, il talentuoso Fabrizio Cannone ha deciso di fare ritorno alle sue radici aprendo il suo laboratorio e punto vendita a Palermo. La missione di Cannone Dolci d’Autore è chiara: valorizzare la Sicilia attraverso la sua arte pasticcera, offrendo prodotti di alta qualità che rappresentano al meglio l’autenticità e la ricchezza del territorio.

Il nuovo punto vendita si distingue non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per l’attenzione al dettaglio. Ogni dolce è confezionato con un elegante packaging che si sposa perfettamente con l’essenza raffinata e sofisticata della boutique.

La gamma di prodotti offerti è ampia e variegata, pensata per soddisfare i palati più esigenti e per accompagnare ogni momento speciale. Tra le specialità della casa, spiccano i biscotti artigianali, le colombe soffici e profumate, i soggetti in cioccolato lavorati con maestria, i dolci con la nuova tecnica della vasocottura, i morbidoni irresistibili e una selezione di cake e torte da viaggio, ideali per chi desidera portare con sé un pezzetto di dolcezza siciliana ovunque vada.

Ma la vera ciliegina sulla torta è rappresentata dalla linea di torte per eventi, create su misura per ogni occasione speciale. Che si tratti di un matrimonio, un compleanno o una festa aziendale, il team di Cannone Dolci d’Autore è pronto a realizzare torte uniche e indimenticabili, capaci di trasformare ogni momento in un’esperienza gustativa straordinaria.

L’apertura della boutique Cannone Dolci d’Autore è un’ottima notizia per gli amanti della buona cucina e della pasticceria di alta qualità a Palermo. Grazie alla passione, alla creatività e alla dedizione di Fabrizio Cannone, questa piccola boutique promette di conquistare i cuori e i palati di tutti coloro che varcheranno la sua soglia. Non resta che prenderne nota e lasciarsi tentare da una dolce avventura made in Sicily. Sito www.cannonedolci.it ci sono anche la pagine social Cannonedolci