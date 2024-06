Faisa Cisal: “Ast depauperata e saccheggiata da una politica miope”

"Ci si dovrà confrontare con un taglio di oltre 7 milioni di chilometri"

PALERMO – “Uno scempio perpetratosi nel tempo a discapito dell’Azienda Siciliana Trasporti e a favore delle imprese private”, inizia così una dura nota diffusa dalla Faisa Cisal che chiede chiarimenti su cosa sta accadendo all’interno dell’Ast.

“Vi è in atto un’operazione chirurgica, studiata a tavolino di ‘quanti’, prediligo i privati, chiamati ad esercitare le linee automobilistiche extraurbane più remunerative in Sicilia a discapito della soccombente Ast Spa alla quale, forse, rimarrebbero invece quelle più infruttuose”.

“Ma non solo – continua la nota -, basta guardare cosa è successo con la maggior parte dei servizi urbani rilasciati dalla società pubblica regionale, vedi città di Siracusa, Acireale, Ragusa, Modica, Milazzo, tutti rilevati dai gruppi privati di trasporto che certo non sono istituti di beneficenza”.

“A quanto pare, ci si dovrà confrontare con un taglio di oltre 7 milioni di chilometri e conseguentemente con un imponente esubero di personale, dove a farne le spese, per primi, sarebbero i circa 180 lavoratori somministrati, da anni, in missione presso Ast Spa.

Malgrado tutto, c’è chi ancora vuol far credere che il rilancio dell’Azienda Siciliana Trasporti, passa dalla ipotetica ricapitalizzazione e dopo, dalla trasformazione della Società in house providing, senza prima aver approvato un Piano industriale “sostenibile e validato“ , fino ad oggi, top secret almeno per i sindacati di categoria.

Come Faisa Cisal, per senso di responsabilità e in attesa di capire meglio gli sviluppi della situazione, abbiamo differito lo sciopero di 24 ore a venerdì 21 giugno 2024.