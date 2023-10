Falcone consegna il ddl di stabilità alla giunta, novità in arrivo per i Regionali

Previsti 12 milioni come anticipazione degli aumenti contrattuali

PALERMO – L’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, ha consegnato alla giunta il disegno di legge di stabilità. L’esecutivo guidato da Schifani lo esaminerà nei prossimi giorni.

Gli aumenti ai regionali

Con una norma inserita nella manovra correttiva il governo Schifani assegnerà 12 milioni di euro ai dipendenti della Regione come anticipazione degli aumenti contrattuali. Un tema caldissimo che ha tenuto banco negli ultimi giorni.

Ad annunciarlo all’ANSA è l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone. “Non facciamo altro che applicare anche in Sicilia quanto ha fatto il governo Meloni nella sua manovra anticipando gli incrementi agli statali”, spiega Falcone. Le risorse, reperite dall’assessore Falcone, genereranno un aumento degli stipendi dei dipendenti della Regione, che anticiperà di fatto quelli che si registreranno una volta concluse le trattative attualmente in corso con le organizzazioni sindacali. La manovra dovrebbe approdare all’Ars agli inizi di novembre. Si tratta di interventi per circa 300 milioni di euro.