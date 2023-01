Falcone si tira fuori: “Totalmente estraneo a ogni contestazione”

"Non mi sono mai permesso di effettuare sollecitazioni né, peggio ancora, pressioni indebite", spiega l'assessore regionale.

CATANIA. “In relazione all’indagine che riguarda la Società Interporti Siciliani, voglio sottolineare la mia totale estraneità a ogni tipo di contestazione. Nella mia precedente veste di assessore alle Infrastrutture, infatti, non sono mai entrato nelle dinamiche interne della Società Interporti, se non per accelerare e sbloccare procedure amministrative volte a rilanciare ed efficientare la società partecipata della Regione”.

A parlare è l’assessore regionale Marco Falcone che interviene a proposito dell’inchiesta che questa mattina ha spedito ai domiciliari quattro persone tra cui l’ex deputato regionale Nino D’Asero.

Falcone e l’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao, figurano tra gli indagati del caso nel fascicolo aperto dalla Procura etnea.



“Non mi sono mai permesso di effettuare sollecitazioni né, peggio ancora, pressioni indebite – rafforza il concetto Marco Falcone-. È comunque giusto, anzi addirittura necessario, che la magistratura lavori per accertare la verità dei fatti. Siamo pronti a dare prova della linearità del nostro comportamento e lo dimostreremo nelle sedi opportune”.

L’intervento di Pellegrino

“Sono certo che l’assessore Marco Falcone potrà chiarire nelle sedi opportune la correttezza del proprio operato, nella vicenda che lo vede indagato a Catania per presunte indebite interferenze su questioni interne alla Società Interporti. Non posso che esortarlo a proseguire con la solita passione e competenza il prezioso lavoro che da assessore all’Economia sta svolgendo in questi mesi al fianco del Presidente Schifani, per dare risposte alle emergenze e alle necessità della nostra Regione.”

Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino.