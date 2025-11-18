Fallisce l’assalto (con esplosivo) alle poste di via Zia Lisa a Catania

Le indagini della polizia

CATANIA – Indaga la polizia sul colpo tentato e fallito alle poste di via Zia Lisa. La notte scorsa, forse all’alba, è stato fatto esplodere lo sportello Postamat nel tentativo di scardinarlo e portare via il denaro contenuto.

Tuttavia, il piano non è riuscito e la macchina che conteneva i contanti ha finito col riversarsi nella parte interna dei locali. Ad intervenire, pure i vigili del fuoco per via di un principio d’incendio, scaturito dall’esplosione, che ha coinvolto un’auto parcheggiata sulla strada.