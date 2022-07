Falsificava le cartelle cliniche per risultare presente ma era sulla neve

Un chirurgo è finito in manette per falso ideologico e materiale

Accusato di aver falsificato le cartelle cliniche, facendo figurare di avere effettuato in prima persona delle operazioni chirurgiche in una clinica privata di Napoli, ma in realtà gli interventi erano stati svolti senza il suo diretto intervento e avrebbe costretto degli infermieri a somministrare dei farmaci. È quanto emerso dalle indagini del Nas dei Carabinieri a carico del professor Giuseppe De Martino, medico specializzato in cardiologia, che ieri è stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di concorso in falso ideologico e materiale, violenza privata e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.

La misura cautelare, emessa dal gip, è stata eseguita dai militari al termine di una complessa e delicata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Seconda Sezione. L’interrogatorio di convalida sarà lunedì prossimo, 25 luglio.

Il medico, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, faceva risultare di essere presenta in sala operatoria, mentre in realtà si trovava in vacanza a Madonna di Campiglio, nota località sciistica.