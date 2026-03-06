 Faraone: "Interrogazione parlamentare sul Policlinico di Palermo"
Faraone: “Interrogazione per far chiarezza sul Policlinico di Palermo”

"Porterò la vicenda nelle sedi istituzionali"
SANITÀ
di
PALERMO – “Come spesso accade, le dichiarazioni della direzione generale del Policlinico di Palermo hanno trasformato la nostra denuncia sui problemi del reparto di Oncologia in una colpa”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, a proposito delle parole di Maria Grazia Furnari.

“Mettiamo allora un punto fermo. Nessuno – spiega il deputato – ha mai messo in discussione il lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari dell’Oncologia. Il tema non è la qualità dei medici bensì le condizioni in cui sono costretti a lavorare e quelle in cui pazienti oncologici fragili trascorrono ore per ricevere terapie pesanti e delicate. La continuità delle cure è sacrosanta. Ma non può diventare il paravento dietro cui giustificare qualsiasi situazione. È una questione di standard sanitari. La direzione del Policlinico richiama la necessità di garantire la continuità assistenziale. Giusto. Ma durante questa stessa fase di ristrutturazione altri reparti sono stati trasferiti temporaneamente in strutture esterne. Dunque le alternative esistono. E allora la domanda è semplice: perché non sono state prese in considerazione anche per l’Oncologia?”

“Per questo – ha concluso Faraone – porterò la vicenda nelle sedi istituzionali con un’interrogazione parlamentare. Così capiremo se ha ragione la direzione del Policlinico o se invece le criticità segnalate meritano risposte e soluzioni”, conclude.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
