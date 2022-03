Faraone: “Italia Viva coerente, avanti con il modello Draghi”

Il candidato sindaco alla città di Palermo manda anche una stoccata a Carlo Calenda

PALERMO – “Se c’è una forza politica che ha tenuto una coerenza in tutti questi mesi è Italia Viva. Noi abbiamo avanzato la mia candidatura a sindaco e l’abbiamo sottoposta alla città di Palermo e poi a tutte le forze politiche che vogliono costruire un percorso di unità sul ‘modello Draghi’: più la crisi internazionale si fa invasiva e più noi crediamo che quel modello sia assolutamente attuale“. A dichiararlo è Davide Faraone, candidato a sindaco della città di Palermo, al termine dell’assemblea regionale di Italia Viva.

“Noi continueremo a costruire rapporti con chi ci vorrà stare per definire una coalizione larga per potere amministrare Palermo senza veti e senza contrapposizioni”.

“Il modello di Calenda è alternativo al nostro, l’idea che si lancia una candidatura e si dica quello no, quell’altro no è proprio il modo peggiore per affrontare questa campagna elettorale perché noi abbiamo bisogno, dopo la pandemia e la guerra, di una classe dirigente unità che amministri questa città e questa Regione con un’ampia maggioranza sfruttando tutti gli strumenti messi a disposizione dal governo”.

“Noi siamo assolutamente coerenti sul percorso nazionale – ha replicato alla definizione data da Calenda a Iv – Abbiamo fatto nascere il ‘modello Draghi’ anche mettendo da parte alcune collocazioni politiche perché il periodo è delicato. Se siamo riusciti a farlo a livello nazionale lo possiamo fare anche a livello locale”.